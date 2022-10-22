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Emniyet siber suçlara karşı vatandaşları SİBERAY projesi ile bilgilendiriyor

AA

Emniyet siber suçlara karşı vatandaşları SİBERAY projesi ile bilgilendiriyor

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli komiser Oğuz Buğra Kılıç, siber zorbalık ve dolandırıcılık ile ilgili vatandaşların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Kılıç, AA muhabirine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için başlattığı SİBERAY projesinin internet dünyasının kamu spotu projesi olduğunu söyledi.

Siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlara önerilerde bulunan Kılıç, "Bankacılık sistemini kullanırken güçlü şifreler oluşturabilirler. Örneğin, ad soyadı, doğum günü, doğum tarihi ve plaka kullanmamaya özen gösterilir. Şifrelerimizde büyük harf, küçük harf, en az bir özel karakter kullanmamızda, bunları kağıda veya telefona kaydetmememizde fayda var." dedi.

Ücretsiz wifi ağlarının da güvenli olmadığını dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

"Halka açık wifi ağlarını zorunlu olmadıkça kullanmamamız, uygulama indirirken dikkatli ve seçici olmamız, telefon ve bilgisayarlarımızı şifrelememiz lazım. Bankacılık uygulamalarını link kullanarak indirmememiz gerekir. Çünkü bu, sahte bir link olabilir. İhtiyaç olmadığı durumlarda cihazları bluetootha bağlamamalıyız. Genel ağlara bağlandığımız da şu gibi problemler çıkabilir. Örneğin bir suça karıştığımız zaman binada wifi ortak kullanılıyorsa, 10 daireli bir binada 7. kat aslında suçu işlediyse wifi ağını kullanan 10 daire de şüpheli konumunda oluyor."

Dolandırıcılık yöntemlerinin her geçen gün değiştiğine işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Örneğin doktorlarla ilgili bir gündem olduğu zaman, 'Hakkınızda bir şikayet var. Ameliyatınızda yanlış bir işlem yapmışsınız' şeklinde linke tıklama usulüyle dolandırıcılık yöntemi vardır. Aynı şekilde öğretmenlerimizden de örnek verebiliriz. 'Hakkınızda veli böyle bir şikayet oluşturmuş, öğrencimize vurmuşsunuz' şeklinde. TOKİ başvurularıyla ilgili, 'Başvuruları buradan yapabilirsiniz, sizi öne alabiliriz' şeklinde çeşitli dolandırıcılık yöntemleri türedi. 'Utanmıyor musun evli barklı insanlara yazmaya, hakkında böyle bir şikayet var' şeklinde toplumun her kesiminden insanlarda merak ve kuşku uyandıran mesajlar atarak dolandırıcılık yöntemlerini link kullanmak suretiyle yapıyorlar. Bu gibi sorunlarla her insan karşılaşabilir. Böyle bir yöntemle karşılaştığımız zaman bilmediğiniz linklere tıklamamamız lazım. Bilmediğimiz e-postalara cevap vermememiz lazım. Direkt engelleyip silebiliriz. Dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşanlar da en kısa sürede polise ve savcılıklara başvurabilir."

Kılıç, çocukların hayatının merkezinde oynadığı oyunlar ve ders başarısında düşüş bulunması, oyun oynamadığında sinirlenmesi ya da içine kapanması, oyuna ayırdığı zamanı azaltamaması, aile ve arkadaşlarıyla daha az vakit geçirmesi hallerinde oyun bağımlısı olduğunun altını çizerek, teknoloji bağımlılığının gelişim ve dikkat bozukluğu ile hiperaktivite, hareketsizlik ve obezite, dil ve konuşma bozuklukları, kaygı bozuklukları, öfke, yalnızlık, depresyon gibi durumlara yol açabildiğini anlattı.

Bunlar için okullarda SİBERAY projesi kapsamında eğitim verdiklerini aktaran Kılıç, "Çocuklara siber zorbalık olabilir, oyun bağımlılığı olabilir. Bu tür durumlarda ailelerine, rehber öğretmenlerine danışabilirler. Bu konuda ailelerinden destek almalılar." diye konuştu.

Bilgi almak veya öğrenmek için tek kaynağın sosyal medya olmaması gerektiğini dile getiren Kılıç, "Hayatımıza anlam katacak başka uğraşlar edinmemiz lazım. Sosyal medya bağımlılığı aslında hayatımızda belirli boşluklar ve sorunlar olduğuna ipucu olabilir. Bunları bulup çözmeyi denememiz lazım. Gerekirse destek almamız gerekiyor. En önemlisi gerçek ilişkiler ve bağlar kurmamız lazım." dedi.

Kılıç, SİBERAY projesi kapsamında okulların yanı sıra kurumlarda eğitim verdiklerini, halka açık alanlarda bilgilendirici broşür dağıttıklarını sözlerine ekledi.


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