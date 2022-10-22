Samsun'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Bafra'da kolonya içtiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aktekke Mahallesi'ndeki evinde 18 Ekim'de kolonya içtiği söylenen Ahmet O. (55), bir süre sonra fenalaştı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet O, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Ahmet O. müdahaleye karşın kurtarılamadı.





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