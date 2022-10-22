Elektrik akımına kapılarak ölen Sezer'in cenazesi Kavak'ta toprağa verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Şerif Sezer'in (28) cenazesi, Kavak ilçesinde defnedildi.



Binanın çatısında çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Sezer'in cenazesi, Kayaköy Mahallesi Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Sezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır ile vatandaşlar katıldı.



Öte yandan olayda yaralanan İbrahim Arat'ın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Samsun'un Havza ilçesinde dün, bir binada çatıya çıkartmaya çalıştıkları yağmur oluğunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Sezer dengesini kaybederek düşüp yaşamını yitirmiş, İbrahim Arat (38) ise hastaneye kaldırılmıştı.







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