Terme Örnek Fındık Bahçeleri Projesi devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan "Terme Örnek Fındık Bahçeleri Projesi" ile eğimli arazilerdeki fındık bahçelerinin yenilenmesi sayesinde verimin artırılması için çalışmalar devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan proje koordinatörü Gökhan Ayar, AA muhabirine, geçen yıl başlatılan proje kapsamında 13 noktada farklı uygulamalar içeren bahçe kurduklarını söyledi.

Kocamanbaşı Mahallesi'nde de bölgenin şartlarına uygun olarak teraslama yapıldığını belirten Ayar, "Bölgenin genellikle yaşlı bahçelerden oluşması nedeniyle yeniden dikim yapmayı uygun gördük. Bugüne kadar yaptıklarımızı takip eden üreticiler, bunu kendi bahçelerine de uygulamaya başladı. Bir projenin başarıya ulaştığını gösteren, yapmış olduğumuz uygulamaların çiftçiler tarafından benimsenmiş olmasıdır." dedi.

Geçen yıldan itibaren örnek bahçelerini birçok çiftçinin gezdiğini ve bilgi aldıklarına işaret eden Ayar, uygulama ile dekarda 400-450 kilogram verimi hedeflediklerini kaydetti.

Kocamanbaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Acar da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak, Örnek Fındık Bahçeleri Projesi'ne katıldı.

Acar, bahçesini teraslama yöntemiyle verimli hale getirmeyi amaçladığını belirterek, "Arazilerim eğimli ve yaşlı fındık bahçelerinden oluşuyor. Mahallemde bulunan örnek fındık bahçelerini inceledim. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek isteyerek teraslama işlemi uyguladık. Proje sayesinde bahçemden 4-5 kat daha fazla verim elde etmeyi planlıyorum. Özellikle mahallemizde eğimli ve yaşlı fındık bahçeleri olan çiftçi arkadaşlarımıza bu sistemi öneriyorum." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.