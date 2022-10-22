Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) motorlu taşıt sürücüleri direksiyon eğitimi öğreticiliği kursu açılacağı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, kursa katılmak isteyenlerin 28 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar elektronik ortamda veya İlçe Halk Eğitim Merkezine gelerek başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

Kurs süresinin 200 saat olacağını belirten Ersoy, kursu 31 Ekim'de başlatmayı planlandıklarını kaydetti.

Ersoy, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini, bu kişilerin sürücü kurslarında motorlu taşıt sürücüleri direksiyon eğitimi öğreticisi olarak görev yapabileceklerini kaydetti.

- Başhekim Binbir'den mantar açıklaması

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Birol Binbir, doğadan toplanan mantar yerine kültür mantarı tüketilmesi önerisinde bulundu.

Binbir, AA muhabirine, bitkisel kaynaklı zehirlenmelerin yüzde 50'sinin yabani mantarlardan kaynaklandığı söyledi.

Türkiye'de doğada yetişen yaklaşık 300 mantar türü bulunduğunu, hangilerinin zararsız olduğunun kesin bir ayırıcı özelliği olmadığını vurgulayan Binbir, bu nedenle kültür mantarının tercih edilmesinin daha uygun olacağını kaydetti.





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