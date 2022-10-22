Bafra'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eray E. (21) yönetimindeki 55 ABC 831 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Korkmazlar Sokak'ta Türkan B'nin (53) kullandığı 55 ADY 511 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle düşen Türkan B, yaralandı. Türkan B, sağlık ekibince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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