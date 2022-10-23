Ladik Akdağ Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1900 metre rakımdaki tesisin telesiyej sistemleri bakıma alındı.

Samsun'a 80, ilçeye ise 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi, kış aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor. 1360 metre pist uzunluğu bulunan tesis, 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyejle kayakseverlere hizmet veriyor.

Tesisin sadece kış aylarında değil yazın da çim kayağı yapmak isteyen turistlere hizmet verebilmesi için ilave yatırımlar da gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığının Akdağ Kayak Tesisi Sorumlusu Elektrik Teknikeri Onur Albayrak, telesiyej bakımının 6 milyon 836 bin liraya ihale edildiğini ve modernizasyon çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Albayrak, "Otomasyon açısından tüm bakımlar yapılıyor, mekanik aksamlar tek tek elden geçiriliyor. Ayrıca tabyalar sökülüp, demir parçalarında kırık veya çatlak olup olmadığı test ediliyor. İnşallah telesiyejimiz, aralık veya ocak ayı başı gibi hizmete girecek." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Salih Telli ise ilçenin gelişmesi açısından kayak merkezinin önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kayak merkezi Orta Karadeniz'de tek ve ilçemizin incisi. Geçen yıl telesiyejin ve kar makinesinin çalışmamasından dolayı kaymak için gelen yerli turistler, yeterli memnuniyeti göremedi. Uzun mesafe kayak yapan vatandaşlarımız bu keyfi yaşayamadı. Birçoğu da geri döndüler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e hizmetlerinden ve yatırımlarından dolayı teşekkür ediyorum."

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