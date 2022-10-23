Yakakent'te Turizm Çalıştayı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Yakakent Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle "Yakakent Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, çalıştayda yaptığı konuşmada, yeşil ile mavinin buluştuğu ilçelerinin geleceğini turizmde gördüklerini ifade etti.

İlçede turizmi on iki aya yaymak istediklerini vurgulayan Kıyma, "Belediyemiz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi koordinesinde yürütülen Yakakent Turizm Çalıştayı bu gereksinimden yola çıkılarak düzenlenmiştir. İlçemizin kültür ve turizm potansiyelini ortak bir yaklaşımla ele alarak, var olan potansiyelimizi en iyi şekilde ortaya çıkarmak için çözüm önerilerini konuşacağız." dedi.



Kıyma, çalıştaydan çıkacak sonuçların bundan sonraki çalışmalarında ve projelerinde kendileri için önemli bir başvuru kaynağı olacağını kaydetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren de çalıştaydan çıkan raporun ilçe turizmine katkı sunacağını söyledi.

Konuşmaların ardından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Seden Doğan moderatörlüğünde, Yakakent'in turizmde güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve çözüm önerileri başlıkları ele alındı.



Çalıştaya, Kaymakam Abdüssamed Kılıç, OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Turizm Fakültesi öğretim üyeleri, Meclis üyeleri, STK temsilcileri ile ilgili kurum müdürleri, işletme temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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