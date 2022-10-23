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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor-Boluspor maçının ardından

AA

Samsunspor-Boluspor maçının ardından

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında evinde Dyorex Boluspor ile 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Son dakikada yediğimiz golle kazanmayı hak ettiğimiz maç berabere bitti." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Kendi seyircilerinin önünde galip gelmek istediklerini belirten Eroğlu, "Oyuna iyi başlayıp, skoru bulduk. Skoru arttıracak pozisyonlar geldi ama değerlendiremedik. İkinci yarı golü bulduktan sonra geri yaslandık. Önde top tutmayı başaramadık. İkinci yarı 3-1’i yakalasak bizim için daha iyi olacaktı. Ancak oyuncumuz pas atmak yerine kendisi gol atmayı deneyince pozisyonu sonuçlandıramadık. Son dakikada yediğimiz golle kazanmayı hak ettiğimiz maç berabere bitti." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, hakem kararlarını eleştirerek, "Hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı. Penaltı pozisyonu belki ceza sahası dışında olsa faul bile verilmezdi. Ama VAR uyarısı sonucunda penaltı verildi. İkinci gol öncesinde de yine oyuncumuza faul yapıldı ama hakem bu sefer VAR'a bile gitmedi." diye konuştu.

İyi bir oyun sergilemediklerini kaydeden Eroğlu, "Maçı çevirmek anlamında pozisyonlar geldi ama değerlendiremedik. 2-1’i korumak için çok yaslandık. Daha güçlü oyun oynamamız lazım. Tempoyu arttırmamız lazım. Gücümüzü hissettirmemiz lazım. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.


- Karafırtınalar: "Bir puanı son dakikalarda aldık"

Dyorex Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise beraberlikten ötürü oyuncularını kutlayarak, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir puanı son dakikalarda aldık. Onlar maçın başında biz sonunda gol attık. İlk 20 dakikada Samsunspor etkiliydi, sonrasında oyun kontrolünü sağladık. iki kere geri düştük ve oyunun 80 dakikasını mağlup oynadık. Bu sahada uzun süre mağlup oynamak ve eşitliği yakalamak çok zordu. Uzatmalarda gelen golle alınan puan bizim adımıza çok sevindiricidir." ifadelerini kullandı.


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