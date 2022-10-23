Samsun’da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’un İlkadım ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ile arkadaşı yaralandı.

Enes Y’nin kullandığı 55 AHF 658 plakalı otomobil, İlkadım Bulvarı otogar istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Gülendam K.Y. ve arkadaşı Yalçın T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.