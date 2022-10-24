Samsun'da İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mutabakat Sempozyumu başladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) düzenlenen İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mutabakat Sempozyumu başladı.

Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde iki gün sürecek sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İngiltere, İskoçya ve Yunanistan'dan akademisyenler katılıyor.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının iklim, çevre ve karşı karşıya olunan tehlikeye karşı topluma çok yönlü bir rapor sunmak olduğunu, aralık ayında sempozyumun sonuçlarının bir referans metin olarak kitapta toplanacağını söyledi.

OMÜ olarak çevreci politikalar geliştirdiklerini, bunun için karbon ayak izini azaltmayı amaçladıklarını anlatan Ünal, üç yıl içinde 10 bin ağaç diktiklerini, bunun yanı sıra kampüs içinde betonlaşmaya karşı durduklarını aktardı.

İnsanlığın sanayi devrimiyle beraber farklı bir boyuta büründüğünü, tüketmek, hız ve haz, hükmetmek ve kontrol etmek üzerine bir anlayışın hakim olmaya başladığını dile getiren Ünal, "Ama artık öyle bir noktaya geldik ki iklim değişikliği bizim varlığımızı tehdit etmeye başladı. İklim değişikliği artık iklim göçlerini yani küresel eylemleri artık bize dayatmaya başladı." diye konuştu.

Sempozyum Başkanı ve OMÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı da sempozyumla amaçlarının iklim değişikliği ve çevresel deformasyon konusunda farkındalık yaratmak ve yapılan çalışmaların tartışıldığı bir platform oluşturarak geleceğe umutla bakmak olduğunu vurguladı.

Dünyanın çok fazla zamanının kalmadığına işaret eden Ardalı, şunları kaydetti:

"Akademisyenlerin çalışmalarının da aynı zamanda sanatçıların ve aktivistlerin liderlik edeceği yeni dünyada öncelikle yaşam tarzımızı üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek, sorunları entegre ve yeşil dönüşüm yaklaşımıyla çözmek ve birlikte çalışmak zorundayız. Geri dönüşüm yaparken dünyaya zarar veriyorsak, kimyasal kullanıyorsak yanlış yoldayız. Ya da çevresel söylemlerimizi iklim değişikliğiyle ilgili söylemlerimizi hayata geçiremiyorsak doğru yolda değiliz."

Ardalı, sempozyumda yaşam sağlığı, mühendislik, mimarlık, teknoloji, sıfır atık, doğa ve biyoçeşitlilik, iklim politikaları, yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat, sulak alanlar ve kenevir gibi konuların ele alınacağını aktardı.

Sempozyumda 2 sergi ve 3 çalıştay gerçekleştirilecek, 23 konuşmacı, 86 sözlü sunum, 24 poster sunumu yapacak.

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