Ladik Ziraat Odasından çiftçilere gübre desteği

Orta ve doğu Karadeniz için yağmur uyarısı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Ladik Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilere destek amacıyla getirdikleri taban gübresi dağıtımına başladıklarını bildirdi.

Ladik'te tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin bol ürün alabilmesini amaçladıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gübre teslimatında üyesi çiftçilere ödeme kolaylığı sağladıkları ve herhangi bir kar amacı gütmediklerini söyledi.

Gübre teslimatında ayrıca oda görevlisi Ziraat Mühendisi Yunus Dal tarafından da gübre kullanımı hakkında bilgi verildiğini ifade eden Oda Başkanı Demir, "Çiftçilerimize yardımcı olmak amacıyla 52 ton taban gübresi getirdik. Çiftçilerimize 50'şer kiloluk torbalar içerisinde 650 liradan dağıtıyoruz. Oda olarak amacımız kar değil. İlçemizde tarımın geliştirilmesi ve çiftçimizin bol ürün almasıdır."dedi.

Gübre teslimatında çiftçilere gübre kullanımı hakkında bilgi veren oda görevlisi Ziraat Mühendisi Yunus Dal'da, Ladik'te toprağın yapısına göre bir dekara 25 ila 30 kilo arasında taban gübresi kullanılması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.