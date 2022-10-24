Samsun'da PTT'nin 182'inci müşterisine yıl dönümü hediyesi verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 182. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye hediyeler verildi.

PTT Samsun Merkez Şubesi'ne düzenlenen etkinlikte konuşan PTT Samsun Başmüdür Vekili Baykan Gürel, 182 yıl önce kurulan PTT'nin o günden bu güne halkın hizmetinde olduğunu söyledi.

Tüm yurtta kurumun halka hizmet etmek için tüm mesaisini harcadığını ifade eden Gürel, "Bu gün de sembolik olarak 182'inci müşterimize hediye takdim edeceğiz. Her sene olduğu gibi bu mutluluğu halkımızla paylaşmak istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 182. sıra numarasıyla hizmet alan Ahmet Tombul'a Büyük Zaferin 100. yıl anısına Flatelik pul albümü Gürel tarafından verildi.

Etkinlikte ayrıca müşterilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.





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