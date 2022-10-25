Bafra Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu'nun 4'üncüsü düzenlenecek

SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu'nun bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı etkinlikleri kapsamında Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek bisiklet turuna kayıt yaptıranlara çekilişle 4 bisiklet, 10 kask ve 10 bisiklet eldiveni hediye edilecek.

"Bisikletini al gel, sağlık için pedalla" sloganıyla düzenlenecek Bafra Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu, 29 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak, Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erecek.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kendisinin de katılacağı bisiklet turuna tüm bisiklet tutkunlarını davet ederek, "Bu yıl da yine hep birlikte pedal çevireceğiz. Cumhuriyetimizin 99. yaşını kutlayacağımız coşkulu ve anlamı günde hemşehrilerimi sağlık için pedal çevirmeye davet ediyorum." dedi.





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