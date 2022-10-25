Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yapan ekipler, 21 şişe sahte bandrollü içki ile 13 adet gümrük kaçağı gıda takviyesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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