Samsun'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesiyle 85 bin öğrenci yüzmeyi öğrendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesi kapsamında, 85 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi.

Samsun Valiliğince Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 2014-2015 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesiyle 85 bin öğrenciye ulaşıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, hayata geçirilen proje ile ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin yüzme ile tanıştırıldığını söyledi.

Bu yıl 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dağlı, "Büyükşehir Belediyemiz çocuklarımızın servislerini sağlamakta. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün yüzme havuzları Samsun'da gayet iyi. Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüklerimiz de gereken desteği veriyor ve çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz." dedi.

Proje kapsamında verilen eğitimler sırasında yüzme sporunda yetenekli öğrencilerin de seçildiğine işaret eden Dağlı, "Yetenekli olan çocuklarımız hem kendilerini geleceğe hazırlıyor hem de yüzmeyi öğrenmiş oluyor. Yüzme, hayat boyunca gerekli. Samsun'umuzda da zaten 200 kilometrenin üzerinde sahil şeridimiz var. Çocuklarımız küçük yaştan itibaren yüzme sporuyla buluşmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.





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