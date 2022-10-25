Samsun'da 6 bin 50 öğrenci, sportif tırmanış eğitimi aldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da "Zirvede Ben de Varım" projesi kapsamında 6 bin 50 öğrenciye sportif tırmanış eğitimi verildi.

Samsun Valiliği tarafından Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde 2017 yılında başlatılan "Zirvede Ben de Varım" projesi kapsamında öğrenciler sportif tırmanış eğitimi alıyor.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2022-2023 dönemi protokol imza töreni ve açılış programında konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, proje kapsamında bugüne kadar 6 bin 50 öğrencinin sportif tırmanış eğitimi aldığını söyledi.

Bu yıl 1500 öğrenciye tırmanış eğitimi verildiğini dile getiren Dağlı, "Tırmanma sporu profesyonelliğe doğru giden bir branş. Çocuklarımız arasında bu sporda yetenekli olanlar var. Yeni başlayandan en zor olana olmak üzere ayrı kulvarlar var. Çocuklarımız hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem güzel vakit geçiriyor hem de çok güzel bir spor dalıyla uğraşmış oluyor." dedi.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram katıldı.





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