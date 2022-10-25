Özel çocuklar endemik bitki olan "göl soğanı" dikti

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SAMSUN (AA) - Samsun'da özel çocuklar, endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan "göl soğanı" dikimine katıldı.

Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürlüğünde düzenlenen programa katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, özel çocuklarla göl soğanının dikimini gerçekleştirdi.

Göl soğanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek açacaklarını belirten Dağlı, "Özel çocuklarımız için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Çalışma Bakanlığımızın hazırlamış olduğu güzel bir Avrupa projesidir. Özel çocuklarımız burada hem toprakla hem canlılarla vakit geçirmek suretiyle bilgi edinecekler ve güzel şekilde vakitlerini geçirmiş olacaklar." dedi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğrenci velileri, özel öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.





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