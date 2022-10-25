Çarşamba Belediyesinden evlenecek çiftlere danışmanlık hizmeti

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, evlenecek çiftlere uzman psikolog ve aile danışmanları eşliğinde evlilik ve çift Danışmanlığı hizmeti veriyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde, alanlarında uzman psikologlar tarafından aile, yetişkin, çocuk-ergen ve eğitim danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, psikolojik danışmanlık hizmetinin diğer hizmetler gibi oldukça önemli ve gerekli olduğuna işaret ederek, "Uzman psikolog ve aile danışmanlarımızla vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Yuva kurmak isteyen çiftlerime evlilik ve çift danışmanlığı hizmetini ücretsiz sunuyoruz. Bu süreçte çiftlerimiz merkezimize başvurabilir. Çarşamba Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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