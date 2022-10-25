Samsun'dan kısa kısa

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, yemek yapım tesisini ziyaret etti.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki tesisi ziyaretinde çalışanlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Atar, daha sonra işletme yetkilisi Mustafa Öksüzoğlu ile bir araya geldi.

İlçede böyle bir tesisin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar, Öksüzoğlu'na teşekkür etti.

Atar, yemek ve ekmek atıklarının yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara verilmesi de istedi.

- Kaymakam Atar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü denetledi

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne denetimde bulundu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü büro ve arşivlerinde incelemelerde bulunan Atar, görevlilerden bilgi aldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Atar'a tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ağırlıklı kurum çalışmalarını konu alan brifing verdi.

Atar, ilçenin özellikle tarım ve hayvancılığın gelişmesine uygun konumda olduğuna işaret ederek, "Bu kapsamda toprak analizi, sertifikalı tohum kullanımı, hayvancılığın geliştirilmesi, hastalıklara karşı koruyucu aşılarının zamanında yapılmasına, özellikle yerli sığır ırkının kültür sığır ırkına dönüştürülmesi ile ilgili suni tohumlamaya, çiftçi eğitimlerine ağırlık verelim." dedi.





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