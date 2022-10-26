Bafra'da 37 motosiklet ve 9 elektrikli bisiklet sürücüsüne para cezası verildi

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SAMSUN (AA) - Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Alparslan Türkeş Parkı ışıklı kavşak, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada çalıntı, aranan, yakalamalı veya hacizli, tescilsiz, koruyucu ekipman kullanmayan motosiklet ve trafik kurallarına uymayan sürücülerin yakalanması hedeflendi.



Uygulamada 37 motosiklet ve 9 elektrikli bisiklet sürücüsüne toplam 38 bin 544 lira para cezası uygulandı. Motosiklet sürücüleri kask, koruyucu ekipman kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.





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