SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi öncülüğünde 3-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra’" sempozyumunun programı açıklandı.

Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sempozyum süresince 102 bilim insanı tarafından 102 bildiri sunulacak.

Bafra Belediyesi Konferans Salonu'nda 4 Kasım Cuma günü saat 10.00'da açılış töreni yapılacak sempozyumda açılış bildirisi "15. yüzyıldan 17. yüzyıla Bafra kazasının idari, demografik ve ekonomik durumu" başlığıyla Prof. Dr. Mehmet Öz tarafından yapılacak.

Aynı gün Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nin Kızılırmak, Kapıyaka, İkiztepe salonlarında sempozyumun birinci oturumu 14.00-15.30, ikinci oturumu 16.00-17.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Oturumlarda antik çağda Bafra ve çevresi, 1576 tarihli tahrir defterine göre Bafra'nın mahalleleri, Bafra ve göç, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bafra kazasının idari yapısı ve Bafra ve çevresinde Pontus takip ve tenkil harekatı konuları işlenecek. Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Prof. Dr. Nedim İpek, Prof. Dr. Meryem Kaçan Erdoğan, Prof. Dr. Rıza Karagöz ve Prof. Dr. Fahri Sakal yapacak.

5 Kasım Cumartesi günü ise birinci oturum 09.30-10.45, ikinci oturum 11.00 -12.15, üçüncü oturum 14.00-15.15, dördüncü oturum ise 15.30-16.45 saatlerinde yapılacak.

Kafkasya'dan Bafra'ya göç ve sorunlar, halk kültürlerinin mitolojik muhtevaları ile Bafra Yörükleri, savaş yıllarında Bafra nüfusu, 16 ve 17. yüzyıllarda Bafra'ya ulaşan yollar, II. Abdülhamid döneminde Ermenilerin zararlı faaliyetleri kapsamında Bafra kazasına dair değerlendirme, Bafra'dan Osmanlı donanmasına malzeme temini, Cumhuriyet döneminde Bafra'da sosyal hayat, Bafra'nın sosyal ve iktisadi gelişimi, Demokrat Parti döneminde Bafra'da siyasi ve ekonomik yansımalar, Bafraspor ve 1937 yılı Türkiye grup şampiyonluğu, Türk kültüründe pide ve Bafra pidesi, 1860-1865 yıllarında yapılan imar faaliyetleri gibi konuların yer alacağı oturumların başkanlıklarını Prof. Dr. Emine Dingeç, Doç. Dr. Emrah Bozok, Prof. Dr. Mustafa Çolak, Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Prof. Dr. Selim Hilmi Özkan, Prof. Dr. Fahri Sakal, Prof. Dr. Serpil Sürmeli, Prof. Dr. Selma Ünlü Yel, Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Prof. Dr. Abidin Temizer ve Prof. Dr. Mucize Ünlü üstlenecek.

Sempozyum, 6 Kasım Pazar günü yapılacak değerlendirme toplantısının ardından sona erecek.





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