Of Çaykara Derneği Başkanlığına yeniden Sarı seçildi

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SAMSUN (AA) - Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu gerçekleştirildi.



Dernek binasında yapılan genel kurulun divan başkanlığını, dernek eski başkanlarından Mustafa Kemal Şahin, başkan yardımcılığını İlkadım Belediyesi Meclis Üyesi Hayri Atmaca, katip üyeliklerini ise Ünsal Dinç ve Fatma Saral yaptı.

Dernek başkanı Osman Nuri Sarı, burada yaptığı konuşmada, bir süre önce vefat eden onursal başkanları Cemal Yeşilyurt başta olmak üzere yaşamını yitirenlere rahmet diledi.



Derneklerinin 47 yıllık tarihi bulunduğuna işaret eden Sarı, amaçlarının üyeleri arasında ve tüm toplum katmanlarında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak, ihtiyaç sahiplerine eğitim, gıda, giyim, sağlık, kira, yakacak gibi zaruri ihtiyaç alanlarında yardımda bulunmak, öğrencilere burs vermek olduğunu anlattı.



Son 3 yılda yaklaşık 1200 aileye gıda, yüzlerce öğrenciye burs, pek çok aileye de kira ve nakdi yardım yaptıklarını belirten Sarı, bu yardımlara destek veren tüm iş insanlarına, bürokratlara, siyasetçilere ve üyelere teşekkür etti.



Sarı, "Samsun'un en büyük sivil toplum kuruluşu olmak için çalışıyoruz. Gücümüzü dik duruşumuzdan, bürokratlarımızdan, Türkiye ekonomisine yön veren iş insanlarımızdan ve Samsun'da yaşayan yaklaşık 25 bin Of Çaykara ailesinden almaktayız. Görevimiz boyunca sadece üyelerimiz için değil, tüm Samsun halkı için çalışmalarımızı sürdürdük. Yeni dönemimizde de bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından mevcut başkan Osman Nuri Sarı, tek aday olarak katıldığı seçimde kullanılan tüm oyları olarak yeniden başkanlığa getirildi.



Yönetim kurulu ise Ali Rıza Tanrıverdi, Şeref Şentürk, Osman Aksakal, Abbas Albayrak, Adil Saral, Taner Paşal, Faruk Kehribar, Şükrü Karaca, Arif Uludoğan ve Fatma Çelik'ten oluştu.



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