Eski Asarcık Belediye Başkanı İbrahim Yüce vefat etti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinin eski belediye başkanı İbrahim Yüce, 54 yaşında yaşamını yitirdi.

Asarcık'ta 2004-2014 yıllarında belediye başkanlığı yapan Yüce, bahçesinde çalıştığı sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve üç çocuk babası Yüce'nin yarın öğle vakti defnedileceği öğrenildi.





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