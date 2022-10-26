TMO Samsun Başmüdürü Şahinler'den Havza ziyareti

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SAMSUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Samsun Başmüdürü Derya Şahinler, Havza OSB'de incelemede bulundu.

Şahinler, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile Havza Kaymakamlığında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Nayman, TMO Havza Ajans Amirliğinin çiftçilerin mağdur olmamaları adına buğday alım sezonunda üstün çaba ve gayret gösterdiğini belirterek, "Çiftçilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hizmet için var olan TMO ile her türlü işbirliğine açığız." dedi.

Özdemir de TMO'nun çiftçiye önemli destek verdiğini dile getirerek, "Çiftçilerimize maddi anlamda önemli destekler sağlayan TMO, bu yıl buğday alımında göstermiş olduğu gayret ve çaba ile de üreticilerimizin takdirini kazandı. Havza Belediyesi olarak üretici kardeşlerimize her zaman destek olan TMO ile yine çiftçilerimiz adına yapılacak olan işlerde ortak hareket edeceğiz." diye konuştu.

Şahinler ile Nayman ve Özdemir, daha sonra Havza OSB idari binasını ziyaret etti, Havza OSB Müdürü Erol Pepeç'ten bilgi alındı. Nayman, Özdemir ve Şahinler, daha sonra OSB'de incelemelerde bulundu.





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