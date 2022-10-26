"Nefes-2 Operasyonu" kapsamında Samsun'da 18 gözaltı

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SAMSUN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Nefes-2 Operasyonu" kapsamında Samsun'da 18 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait kent merkezinde 18 adresi belirledi. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda 20 bin 300 doldurulmuş makaron, 58 bin 400 boş makaron, 11 sigara sarma makinesi, 3 bin 150 boş sigara paketi, 5 bin sigara filtresi, 21 kilo 475 gram açık kıyılmış tütün, kurusıkı tabanca, şarjör ile 12 kurusıkı fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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