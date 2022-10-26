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Samsun'da meme kanseri farkındalığı için "Pembeni Al Gel" yürüyüşü düzenlendi

AA

Samsun'da meme kanseri farkındalığı için "Pembeni Al Gel" yürüyüşü düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da meme kanserine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla, "Pembeni Al Gel" yürüyüşü gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlenen yürüyüş, Verem Savaş Dispanseri önünden Halk Sağlığı Hizmetleri Trampet Takımı eşliğinde başladı.

Yakalarına pembe kurdele takan ve "Önlemini al sevdiklerinle kal", "Bana olmaz dememeli", "Kendinizi sevin taramaya gelin" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere, ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu, vatandaşları bu konuda bilgilendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Meme kanserinde diğer kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhisin son derece önemli olduğuna işaret eden Oruç, "Kanser taramaları Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz yapılmakta. Meme kanseriyle ilgili mamografi çekiliyor. Tüm kanser taramaları Tarama ve Eğitim Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapılmakta. Vatandaşlarımızın bu merkezlerimize uğramalarını istiyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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