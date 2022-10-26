"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Samsun'a geldi

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SAMSUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Samsun'da vatandaşlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde, bazıları da tabletler üzerinden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu, uzmanlardan bilgi aldı.

Tırı ziyaret ederek sanal gerçeklik gözlükleri ile konutları inceleyen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, gazetecilere, tırda "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projesinin tanıtıldığını söyledi.

Vatandaşların görsellerle bilgilendirildiğini belirten Dağlı, "Ülkemizin bu anlamda en büyük projesi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın duyurduğu. Belli bir kısmının temeli atıldı, 2028'e kadar devam edecek. 5 milyon konutu ve iş yerini kapsıyor. Hayırlı uğurlu olsun, özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza." dedi.

Dağlı, projenin ülkedeki konut açığını kapatacağını vurgulayarak, "Dar gelirli vatandaşlarımıza nefes alma yolu olacak. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza müteşekkiriz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz vatandaşlarımız adına. Samsun'umuzda da ilçelerimizin hemen hemen tamamında konutlarımız yapılacak. İş yerlerimizle ve arsalarla ilgili müracaatlar devam ediyor." diye konuştu.

Dağlı, bu konuda oluşabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı da vatandaşları uyardı.



Vali Dağlı'ya ziyaretlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat eşlik etti.

Kentte iki gün kalacak tırın bir sonraki durağı, Amasya olacak.





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