Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, muhtarlarla buluştu

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Çarşamba Belediyesinde düzenlenen programda Kaymakam Şükrü Yıldırım ve Belediye Başkanı Halit Doğan, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ile diğer muhtarlarla buluştu, ardından Çarşamba Belediyesince yapımı tamamlanan 6 muhtarlık hizmet binasının açılışı yapıldı.

Doğan, muhtarlarla bir araya gelerek ilçeye dair istişarelerde bulunduklarını belirterek, "143 mahallemizin tamamında muhtarlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Çarşamba'mızda istihdamı artırma adına organize sanayi bölgemizde çalışmalarımız sürüyor. İş alımları da başlamış durumda. İlçemizin altyapısını yenilemeye devam ediyoruz. Üstyapı ve yol çalışmalarımızda bir yandan devam ediyor. Bilimden sanata, eğitimden kültüre, istihdama her alanda daha iyisini, daha güzelini yapmak için çalışıyoruz." dedi.



Muhtarların vatandaşlarla arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Doğan, "Gerek mahallelerimize dair bilgi edinmek, gerek faaliyetlerimizi anlatmak amacıyla muhtarlarımızla bir araya gelmeyi değerli buluyoruz. Vatandaşlarımızın muhtarlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesini sağlamak adına muhtarlık hizmet binalarının belediyemiz koordinesinde yapım çalışmalarına başladık. Bazılarını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.





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