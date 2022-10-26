Samsun'da 337 muhtar AFAD destek gönüllüsü oldu

SAMSUN (AA) - "Samsun Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında 337 muhtar, AFAD destek gönüllüsü olarak sertifika aldı.



Vali Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde, Samsun'un bazı ilçelerinin deprem riskli bulunan yerler arasında olduğunu söyledi.

Samsun'da 337 muhtarın AFAD gönüllüsü olduğunu dile getiren Dağlı, "Muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Son derece özverili, güzel bir eğitim olmuş. 2 bin 500 öğretmenimizi de AFAD destek gönüllüsü yapmak istiyoruz." dedi.

- 12 Kasım'da Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacak

AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer ise toplum olarak afetlerde bilinçli bir toplum olunduğunu vurgulayarak, "Biz gelene kadar afetle ilgili bilgileri ilk aktaracak olan muhtarlarımız. Muhtarlar bizim için çok önemlidir. Muhtarların afet konusunda bilinçli olması, tüm toplumun bilinçli olmasıdır. Risk azaltma konusunda daha gidecek yolumuz var." diye konuştu.

Sezer, 12 Kasım'da saat 19.57'de Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacağına işaret ederek, "Tüm Türkiye'de aynı anda, 'çök, kapan, hayata tutun' söylemiyle evlerimizde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Amacımız, deprem anında ne yapılmalı, doğru davranış nedir, onu anlatmak." ifadesini kullandı.

AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı da il genelinde 10 binden fazla AFAD gönüllüsü bulunduğunu kaydetti.





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