Samsun'da takla atan kamyonet yandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde takla atan kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kıran Mahallesi çevre yolunda 55 AIB 581 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı.

Devrilen kamyonet yanmaya başlarken sürücü araçtan dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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