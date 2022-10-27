Bafra'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şaban E'nin kullandığı (32) 55 LE 569 plakalı otomobil, Altınkaya Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bisiklet süren Osman K'ye (16)çarptı.

Yaralanan Osman K, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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