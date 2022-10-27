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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı

AA

Samsun'da tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Vatman G.K'nin kullandığı tramvay, Kurupelit Tramvay Durağı önündeki yaya geçidinden geçen Onur L'ye (25) çarptı. Ağır yaralanan Onur L, sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Vatman G.K. ise ise ifade için Recep Tokur Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bir süre kapanan hatta tramvay seferleri, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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