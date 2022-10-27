Samsunlu Sanatçılar Derneği kültür sanat sezonunu konserle açtı

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SAMSUN (AA) - Samsunlu Sanatçılar Derneği (SASAD), 2022-2023 kültür sanat sezonunu Türk sanat müziği konseriyle açtı.

İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi'nde düzenlenen konserden önce konuşan SASAD Başkanı Ömer Umutlu, 2004'ten bu yana edebiyat, müzik, resim, heykel, tiyatro gibi birçok sanat dalında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu yılki kültür sanat sezonunu Türk sanat müziği konseriyle açtıklarını belirten Umutlu, Samsun ve bölgede Türk sanat müziğine gönül vermiş, gelişimine ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamış sanatçılarla bir arada olduklarını dile getirdi.

Dernek olarak kültürel çalışmalara da katkı sunduklarını vurgulayan Umutlu, yakın zamanda Samsunlu ve Samsun'da yaşayan şair ile yazarların eserlerinden oluşan "Şiir Seçkisi 2" kitabının tanıtımını yapacaklarını kaydetti.

Türk Halk Müziği Korosu kurmak için çalışma da yürüttüklerini anlatan Umutlu, "Samsun, kültür ve sanat şehridir. Her yönüyle ön planda olmalıdır. Bunun için çalışıyoruz. Derneğimizin 255 kayıtlı üyesi var. Bu sayımız her geçen gün artmakta. Sanata, kültüre, edebiyata katkı sağlayan herkesi davet ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde kültürel etkinliklerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Daha sonra, mimar, öğretmen, ev kadını, avukat ve iş insanlarından oluşan Türk Sanat Müziği Topluluğu konser verdi.





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