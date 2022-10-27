Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma trafik timlerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Yörükler İlkokulu'ndan 30 öğrenci, 19 Mayıs Belediyesince yapılarak açılışı gerçekleştirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gerekenler ile okul taşıtında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere trafik eğitim parkurunda akülü araçlarla uygulamalı eğitim de veren ekipler, trafik dedektifleri boyama kitapları hediye etti.





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