Kavak'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı

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SAMSUN (AA) - Kavak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.

Kavak Gençlik Merkezi'ndeki serginin açılışına Kaymakam Faruk Atar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan büyük ile daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yapılan resimler yer alıyor. Sergisinin 3 gün açık kalacağı öğrenildi.





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