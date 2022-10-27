Samsun'da "boğulma" ihbarını araştıran ekipler uçurtma sörfü yapan kişiyle karşılaştı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma ihbarı üzerine başlatılan araştırmada, ihbarda bulunulan kişinin uçurtma sörfü yaptığı anlaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin denize girdiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İncesu Mahallesi'ne giden ekipler, denizde arama çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada denizden çıkan Yaşar Yılmaz (48), ekiplere kitesurf yapmak için denize girdiğini söyledi.

Yılmaz, gazetecilere, uçurtma sörfünün Karadeniz'de yaygın bir spor dalı olmadığını, bu sporla 4-5 kişinin ilgilendiğini belirterek, "Bugün de rüzgar biraz zayıf ama geldim, su iyi ve akıntı yoktu, keyifli vakit geçirdim. Üşüdüm, çıkmak üzereydim. Beni şikayet etmişler. Can yeleğim, elbisem ve güvenlik önlemlerim tam takım. Allah'ın izniyle suyun üzerinde kalıyoruz. Çok açılmıyorum zaten, 500 metre ileriden geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.



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