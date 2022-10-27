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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da asayiş uygulaması yapıldı

AA

Samsun'da asayiş uygulaması yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba ilçesinde "Kuzey fırtınası 1" adıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, 12 amir, 24 ekip ve 89 personelin katılımıyla ilçede 20.00 - 22.00 saatleri arasında "Kuzey fırtınası 1" adıyla asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada 789 kişi, 153 araç ve 14 iş yeri kontrol edildi. Uygulamada sürücü belgesi olmayan ve kurallara uymayan sürücülere 12 bin 572 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca uygulamada 2'si ruhsatsız, 2 kurusıkı olmak üzere toplam 5 tabanca, 120 fişek ele geçirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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