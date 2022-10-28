Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan mahalle ve esnaf ziyaretleri

SAMSUN (AA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor.



Kılıç, Büyük Pazar esnafını ziyaret ederek bereketli kazançlar dileğinde bulundu, talep ve sorunlarını dinledi.

Yürütülen çalışmaların vatandaşlara yansımasını onları dinleyerek öğrendiklerini belirten Kılıç, "Onların düşünceleri, tavsiyeleri ve eleştirileri bizler için son derece önemli. Tüm ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeksizin sahada. İlçe merkezinde SASKİ tarafından 50 yıllık sorunu ortadan kaldıracak çok yönlü altyapı yatırım çalışmaları devam ediyor." dedi.



Kemalpaşa Mahallesi'ndeki ekonomik ömrünü tamamlayan pazar yerini yepyeni bir görüneme kavuşturarak modernize ettiklerini anlatan Kılıç, "Pazar esnafımız ve vatandaşlarımız mevcut durumundan oldukça memnun. Onların memnuniyeti bizlerin mutluluk vesilesi. 150 metrekare alanda kadın mescidi, şadırvan, çocuk bakım odası, 5 erkek, 4 kadın ve birer erkek ve kadın engelli tuvaleti olacak şekilde düzenleme gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki çalışmalarız tamamlanmadığında Büyük Pazar'ımızda da memnuniyet seviyesi yükselecek." diye konuştu.



Kılıç, yürüttükleri saha çalışmalarında sürekli bilgilendirme yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Onların bizden talep ettiklerini önemsiyor ve daima notumuzu alarak değerlendiriyoruz. Halkımızın içinde olmak bize güç veriyor. Bizim makamımızın kapısı vatandaşlarımıza açık. Hemşehrilerimiz daima bizlerle görüşme imkanına sahip. Gelip de görüşemeyen, arayıp ulaşamayan yoktur. Bazen yapılan küçük bir ziyaret ile her şey güzelleşebiliyor. 'Ben' değil 'Biz' anlayışıyla Bafra'mızı hak ettiği hizmetler ile buluşturmaya devam edeceğiz."





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