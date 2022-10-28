DEAŞ mensuplarına para götürdükleri iddia edilen yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyelerine para götürdükleri iddiasıyla yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, DEAŞ mensuplarına gönderilen paranın dağıtımını organize ettikleri yönünde bilgi alınan Iraklı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir zanlı ise Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan ülke dışına çıkmak üzereyken yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet aramalarında 545 bin lira, 1020 avro ve 807 dolar ile dijital materyaller ele geçirildi.​​​​​​​



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