Baraj gölünde yetiştirilen alabalıkların denize sevki başladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölünde yetiştirilen ve belirli büyüklüğe ulaşan alabalıkların denize sevkine başlandı.

Yıl başında Derbent Baraj Gölü'ne bırakılan alabalık yavruları, ekim ayı sonu ile kasım ayı başından itibaren su sıcaklığının da uygun hale gelmesiyle denizde bulunan su ürünleri yetiştiriciliği kafeslerine aktarılıyor.

Derbent Baraj Gölü'nde 10 ayda ortalama bir kilograma ulaşan alabalıklar, canlı olarak kafeslere alınıyor. Alabalıklar, Karadeniz'deki kafeslerde de bir süre bakıldıktan sonra "Türk somonu" olarak Türkiye geneli ve dünyada tüketicilere sunuluyor.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde su ürünleri mühendisi olarak görev yapan Yusuf Eyice, AA muhabirine, Derbent Baraj Gölü'nde 14 su ürünleri yetiştiriciliği tesisi bulunduğunu söyledi.

Tesislerin yıllık üretim kapasitesinin 6 bin 650 ton olduğunu belirten Eyice, "Bu tesislere 2021 yılında yaklaşık 4 milyon lira su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi yaptık. Bu tesislerde ekim ayı itibarıyla yavru olarak bırakılan alabalıkların ağırlığı 800 gram ile 1,5 kilogram arasında değişmektedir." dedi.

Denizde bulunan su ürünleri yetiştiriciliği tesislerine balıkların canlı olarak transferinin sağlandığını anlatan Eyice, "Bu balıklar, Karadeniz'deki su yetiştiricileri tesislerine girdikten sonra önümüzdeki yıl mayısın 15'ine kadar 8-9 kat kilo artarak Türk somonuna büyük destek sağlamaktadır. Türkiye'nin su ürünleri ihracatına ilçe olarak katkı sağlamaktayız." ifadesini kullandı.

Derbent Baraj Gölü'nde su ürünleri yetiştiriciliği yapan Sertan Ayar da tesislere ocak-şubat aylarında giren alabalık yavrularını 8-10 ay bakıldıktan sonra uygun ortamı bulduklarında denize sevk ettiklerini dile getirdi.

Bu sevklerin 300 kilogram ile 1 ton bandında olduğuna işaret eden Ayar, "Karadeniz suyunda ortalama 6 ay bakıldıktan sonra Türk somonu hasat aşamasına gelmektedir. Hasat edilerek Türkiye'ye ve dünyaya gönderilmektedir." bilgisini verdi.





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