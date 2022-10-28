Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde iş yerinden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen Uğur N'yi takibe aldı.

Şüpheliyle teması görülen 4 kişiyi yakalayan ekipler, zanlıların üzerinde yaptıkları aramada 4 paket halinde 1,34 gram sentetik uyuşturucu, 103 kapsül sentetik ecza hapı, 1,56 gram esrar ile 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

İkamet ve iş yerinde 17,30 gram esrar, 17 kapsül sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan Uğur N'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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