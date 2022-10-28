Sağlık sektörü Samsun'da "İkiztepe Sağlık Zirvesi"nde buluşacak

SAMSUN (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesince düzenlenecek "İkiztepe Sağlık Zirvesi"nde, sağlık sektörü bir araya gelecek.

ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, AA muhabirine, Samsun'da 3-5 Kasım tarihlerinde "İkiztepe Sağlık Zirvesi" düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye'deki sağlık sektörü temsilcilerinin yanı sıra farklı ülkelerden 100'ün üzerinde firmadan da zirveye katılım beklediklerini anlatan Doğru, "Samsun'un sağlık alanındaki geçmişini İkiztepe Höyüğü ile bütünleştirerek, 'İkiztepe Sağlık Zirvesi' adlı büyük bir sağlık zirvesi düzenledik. 3 bin yıla aşkın tarihe uzanan Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan İkiztepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda beyin ameliyatı yapılmış insan iskeletleri bulunmuş, bu kişiler ameliyat yapıldıktan sonra yaşamaya devam etmişler." ifadelerini kullandı.

Doğru, sağlık turizminde kayıt dışı gelirin azaltılması, ilaç ve tıbbi malzeme sektörünün yerli ve milli anlamda kalkınması, sağlık hizmetleri veren kamu ve özel hastanelerin kalite ve inovasyonda yukarı seviyelere çıkmasını sağlayacak İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin hayırlı olmasını dileyerek,, "Samsun, sağlık alanında yeni bir başlangıca adım atacak. Ulusal ve uluslararası katılımcıların yer alacağı zirvede sağlıkta inovasyon ve teknoloji, sağlıkta kümelenme, sağlıkta kalite ve akreditasyon, sağlıkta tıbbi cihaz ve sağlık turizmi konu başlıkları ele alınacak. Kamu ve özel hastaneleri, tıbbi cihaz ve malzeme üreticileri, ilaç sanayi sektörü bir araya gelecek. ASKON imzası ile sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağız." diye konuştu.





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