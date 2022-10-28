Samsunspor yarın Pendikspor'a konuk olacak

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

İstanbul Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Geçen hafta sahasında Dyorex Boluspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, Pendikspor karşısında 3 puan hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte hafif sakatlıkları bulunan Cihan Kahraman, Ahmet Sağat ve Kadeem Harris, Pendikspor maçı kafilesine dahil edilirken, sakatlıkları devam eden Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Moryke Fofana ile kart cezalısı Douglas Tanque bu maçta forma giyemeyecek.





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