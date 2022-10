AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, ilelebet yaşatma kararlılığında oldukları Cumhuriyetin, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin fedakarlığı ve tarihe altın harflerle yazılan kahramanlıklarla kurulduğuna işaret etti.

Tam bağımsızlık ve milli egemenlik yürüyüşünde Cumhuriyetin ilanının bir dönüm noktası olduğunu belirten Karaaslan, "Milletimizin istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkacağını ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünü büyük gurur ve heyecanla kutluyoruz. Geçmişten bugüne sayısız zaferler kazanan aziz milletimiz, imanıyla ve mücadele azmiyle nice engelin üstesinden gelmiş, büyük badireler atlatmış ve her seferinde müreffeh yarınlar için önüne güçlü hedefler koymuştur. Bugün de tarihimizden aldığımız kuvvet, ecdadımızdan aldığımız ilhamla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu ortaya koyduk. Son 20 yıllık proje, eser ve hizmetlerimizin üzerine yenilerini ekleyeceğimiz bu vizyon çerçevesinde hayallerimizi ve hedeflerimizi milletimizle paylaşarak, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına daha güçlü girme kararlılığını gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin millet iradesinin üzerinde güç tanımamak olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Antidemokratik yollardan medet umanlara, muhtıra ve darbeye teşebbüs edenlere geçit vermemektir. Milli güvenliğimize tehdit oluşturanların, hak ve hukukumuzu ihlal edenlerin karşısında hep birlikte durmaktır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize sonuna kadar sahip çıkmaktır. Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmak, Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için mücadele etmek demektir. Ulaşımdan eğitim ve sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarım ve ticarete, çevreden şehirciliğe her alanda tarihi adımlar atmak, vatan toprağının her karışına hizmet götürmek, 'yapılamaz' denilenleri yapmak, Türkiye aşkıyla gece gündüz çalışmak demektir. Bu anlayışla asırlık eser ve hizmetleri Türkiye'ye kazandırdık, yüzyılın projelerini hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için yeni hedefler ortaya koyduk. Bugün ülkemiz, güçlü demokrasisi, büyüyen ekonomisi ve kalkınma iradesiyle önü kesilemez bir hıza ulaşmıştır. Vatan topraklarının her karışını mübarek kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını minnetle anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."





