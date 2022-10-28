Kavak'ta kutsal topraklara umreye gideceklere seminer verildi

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinden umre için kutsal topraklara gidecek 42 kişi için eğitim semineri düzenlendi.

Kavak Müftülüğünce Tarihi Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde düzenlenen seminerde, kutsal topraklara gidecek adaylar için Müftü Yakup Belen ve şube müdürü Halil Ede tarafından tavaf, okunacak dualar, ihram giyme ve kaybolma gibi durumlarda yapılacaklar hakkında bilgi aktarıldı.

Belen, umrecilerin 15 Kasım'da müftülük din görevlileri Muhittin Düzenli ve Dilaver Öztürk'ün yönetimindeki kafileyle kutsal topraklara hareket edeceğini belirterek, orada 16 gün kalacaklarını kaydetti.





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