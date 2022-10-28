Polis devriye sırasında yaralı bulduğu köpeği tedavi ettirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerinin devriye sırasında buldukları yaralı köpek tedavi ettirildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Atatürk Bulvarı Vatan Caddesi Kavşağı'nda araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen bir köpek buldu.

Ekip aracına alınan köpek, Güzelyalı Mahallesi'nde bir veterinere götürüldü.



Yaralı köpek ilk müdahalenin ardından sevk edildiği OMÜ Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.