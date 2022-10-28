Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yapan ekipler, çeşitli ebatlarda 9 şişede yaklaşık 15 litre el yapımı alkol, 1,5 litre etil alkol, 9 çeşitli ebatlarda alkol yapımında kullanılan anason kiti, alkol damıtmada kullanılan vanalı boru ve bu boruya takılı hortum, cam alkolmetre, 2 enjektör, 2 alkol üretiminde kullanılan plastik aparat ile çeşitli ebatlarda 8 boş şişe ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.





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