Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyetin 99. yıl kutlamaları, Onur Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Valiliğin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'nde öğrenciler tarafından 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Onur Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde sona erdi. Katılan öğrenciler ve vatandaşlar, yürüyüş boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.

Etkinliğe Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır da katıldı.



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