Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Havza Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de katıldı.

Tören sonrası Zeybek, Nayman ve Özdemir, çocuklarla sohbet ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

- Kavak

Kavak Kaymakamı Faruk Atar ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu tarafından Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mehmet Dilsiz ile daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Ladik

Ladik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Ahmet Raşit Orhan ve Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel tarafından Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk sunum törenine daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





- Bafra

Bafra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cevdet Ertürkmen ile Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından çelenk sunuldu.

Törene Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum ve daire amirleri katıldı.

- Çarşamba

Çarşamba ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunumu gerçekleştirildi.



Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenine Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik katıldı.





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